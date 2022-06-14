Roma'dan Zeki Çelik için 7 milyon euro

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Lille'den Zeki Çelik'in transfer girişimlerine devam ediyor.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan ekibi, milli futbolcumuz ile anlaşmaya vardı. Zeki eğer transfer resmiyet kazanırsa Roma'dan yıllık 2 milyon euro maaş alacak.



7 MİLYON EURO'LUK TEKLİF



Roma, Lille ile görüşmelere ise devam ediyor. Roma'nın sportif direktörü Tiago Pinto, 25 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 7 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.



İSTANBULSPOR'DAN FRANSA'YA



Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olmuştu. Fransız ekibindeki 4. sezonunu geride bırakan başarılı sağ bek, takımı ile 2020-2021 sezonunda Fransa Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ise forma giydiği 40 maçta 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.



Lille ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.





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