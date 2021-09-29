Rio Ferdinand: "Messi'yi frikikte barajın arkasına yatırmazdım"

Paris Saint Germain'de dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin frikikte barajın arkasına yatmasına eleştiri geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Rio Ferdinand: 'Messi'yi frikikte barajın arkasına yatırmazdım'
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29 Eylül 2021 13:00
Şampiyonlar Ligi'nde Pari Saint Germain'in Manchester City'yi 2-0 yendiği maçta, Lionel Messi ilk golünü atarken, bir görüntü ise maçın önüne geçti.

Manchester City'nin frikik kullandığı sırada, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin barajın arkasına geçerek topun yerden geçmemesi adına yere yatması, şaşkınlık yarattı.

Lionel Messi'nin bu görüntüsüne, bir zamanlar rakibi olan Manchester United'lı eski defans oyuncusu Rio Ferdinand'dan eleştiri geldi.

Rio Ferdinand, bu görüntüyle ilgili olarak "PSG'de oynasaydım, Lionel Messi'yi frikikte barajın arkasında yatırmazdım. 'Sen kalk, ben yatarım' derdim." ifadelerini kullandı.


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