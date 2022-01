Rıdvan Yılmaz: 'Kesinlikle Avrupa'ya gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, siyah - beyazlı takımın Antalya kampında A Spor'a açıklamalarda bulundu.



Kampı değerlendiren Yılmaz, "Kamp çok güzel geçiyor. Herkes çok mutlu. Buranın soğukluğu İstanbul'u aratmıyor. Herkes yüzde yüzünü veriyor idmanlarda." dedi.



Taraftara teşekkür eden genç futbolcu, "Ben, Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ediyorum. İyi oynasam da kötü oynasam da çok destek oldular. 1,5 yıldır sürekli oynuyorum, bu süreçte kendime baktım, söylenenleri ciddiye aldım. Buraya çıkmak önemli ama burada kalmak daha önemli. Ben de bunu sağladım." ifadelerini kullandı.



"HAYALİMİZ ŞAMPİYONLUK"



Şampiyon olmak istediklerini belirten Rıdvan, "Geçen sene çok iyi bir süreç geçirdik biz. Geçen sene de sezona çok kötü başlamıştık. Sonradan çok iyi bir ivme yakalayıp, çok iyi devam ettik. Bu sene de çok iyi oynadığımız maçlar var ama bir türlü galibiyet serisini yakalayamadık. Bu senenin biz de nasıl olduğunu anlamadık. Şampiyonluk yarışı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ortada bir kupa varsa Beşiktaş, onun sonuna kadar gidecektir. Hayalimiz tabii ki şampiyon olmak. 3 puanlı sistemde her şey olabilir." şeklinde konuştu.



"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"



"Bundesliga'dan teklifler olduğu konuşuluyor, senin görüşün nedir?" sorusunu yanıtlayan Rıdvan Yılmaz şöyle konuştu:



"Söylentiler var, ben de okuyorum. Teklif varsa kulübümüz ve ben en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Kesinlikle Avrupa hayalim var, oraya gitmek istiyorum. Önder Hoca'yla daha önce hiç çalışmadım. Beni izlediğini söyledi. O da benim en iyi yerlere gelmemi ister, ben de onun isterim. İletişimimiz çok iyi, bana eksiklerimi söyler."



"SERGEN HOCA'DAN ALLAH RAZI OLSUN"



Sergen Yalçın'ın kendisi üzerinde büyük payı olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Sergen Hoca'dan Allah razı olsun. Beni çıkarttı oynattı sürekli. İlk oynatan Şenol Hoca'ydı ama Sergen Hoca sürekli oynattı. Rıdvan Yılmaz olmamda büyük emeği var." dedi.



"MİLLİ TAKIM ÇOK MUTLU ETTİ"



Milli takıma seçilmesini değerlendiren Rıdvan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Şenol Hoca, Milli Takım'a beni çağırdı, çok mutlu oldum. Beşiktaş'ta ilk maça beni o çıkarttı, A Milli Takım'a da ilk o çağırdı. Milli kadro açıklandığında yatıyordum. (Gülerek) Ailemi aradım hemen."



"ERSİN'LE UĞRAŞMAYI SEVERİM"



Ersin Destanoğlu ile arkadaşlığını değerlendiren başarılı futbolcu, "Ben, Ersin'le uğraşmayı biraz severim. Canını yakarım onun. Kulağını çekmişim geçen gün. O benden iri olduğu için şakaları ben yapıyorum ona. O bana yapmasın zaten. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor diyebilirim." diye konuştu.



KISA KISA



- En şık giyinen?



Oğuzhan Ağabey.



- En kötü giyinen?



Yok.



- En komik?



Necip Ağabey'e çok gülerim ben.



- En sessiz?



Can Bozdoğan.



- En çok konuşan?



Vida. Saha içinde çok konuşur.



- En çok yemek yiyen?



Larin.



- Rakip olarak en çok zorlayan isim?



Antrenmanda Ghezzal biraz zorluyor.



- En sert?



Necip Uysal. Necip Ağabey, çok agresiftir.



- Sergen Yalçın?



Efsane.



- Önder Hoca?



Şefkat



- Hakkı Yeten Tesisleri?



Çocukluk.



- Vodafone Park?



Hayal.



- Unutamadığın maç?



Şampiyon olduğumuz Göztepe maçı.



- Örnek aldığın bek var mıydı?



Marcelo vardı, onu idol olarak alıyordum.





