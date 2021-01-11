Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçı Rıdvan Dilmen yorumladı
RIDVAN DİLMEN
Bu golün önemi çok. Karşılıklı ataklar var. Duran top çok kullandı Erzurumspor. Fenerbahçe, 35 puana çıkıp derbi oynanırken keyif yapmak istiyor. Kritik bir deplasman. Beşiktaş ile eşitleyecek kazanırsa.
Mert Hakan geçen hafta dinlemişti, bu hafta 11'de başlattı. Hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Pelkas, iyi futbolcu. İyi futbolcular bazen şöyle düşünürler, vurmak ister gibi yaptı, kaleci düştü ve pası verdi. Düşünce hamle şansı kalmadı. Pelkas vurabilir, kimse bir şey demez. Pelkas, hem adamı hem de kaleciyi düşürdü.
Mert Hakan'ın nerede oynadığını söyleyemem. Olağanüstü özverili, koşan bir futbolcu. Klası da fena değil. Çok oynama arzusu hala devam ediyor. Bu goller önemli, özgüvenini artırıyor. Sivas'taki kadar rahat değil. Sivas'tan daha çok koşuyor. Hoca formayı verdi, o da kendini artık birinci oyuncu görüyor. Artık Sosa'nın önünde, hoca da öyle. Ozan da iyi değildi bugün. Fenerbahçe kötü oynarken ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarı tablo değişir. Geçen haftaki cümlesi vardı Erol Hoca'nın, 'Topu verdik' diye. Geçen haftakini yaparsa beraberliğe düşebilir. Bunu yapıp da kontra yapabilirse farka gider. 2 bine yakın rakım var. Zemin hırpalanmış. İyi ki 4'te oynanıyor. Buzda olsa daha kötüydü. Birinci dakikadan maç sonuna kadar oynayan oynamayan ısınması lazım. Oyuncudan verim alamazsın. Oyuncular, hemen kulübeye gitmemeli.
Samatta, Cisse hatta Perotti de böyle sakin. Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Gustavo çok yüksek enerjiyle oynuyor. Ozan da çok enerjili, kabullenmeyen bir oyuncu ama bugün düşük. Bu enerji Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor.
RIDVAN DİLMEN
Bu golün önemi çok. Karşılıklı ataklar var. Duran top çok kullandı Erzurumspor. Fenerbahçe, 35 puana çıkıp derbi oynanırken keyif yapmak istiyor. Kritik bir deplasman. Beşiktaş ile eşitleyecek kazanırsa.
Mert Hakan geçen hafta dinlemişti, bu hafta 11'de başlattı. Hocasının güvenini boşa çıkarmadı. Pelkas, iyi futbolcu. İyi futbolcular bazen şöyle düşünürler, vurmak ister gibi yaptı, kaleci düştü ve pası verdi. Düşünce hamle şansı kalmadı. Pelkas vurabilir, kimse bir şey demez. Pelkas, hem adamı hem de kaleciyi düşürdü.
Mert Hakan'ın nerede oynadığını söyleyemem. Olağanüstü özverili, koşan bir futbolcu. Klası da fena değil. Çok oynama arzusu hala devam ediyor. Bu goller önemli, özgüvenini artırıyor. Sivas'taki kadar rahat değil. Sivas'tan daha çok koşuyor. Hoca formayı verdi, o da kendini artık birinci oyuncu görüyor. Artık Sosa'nın önünde, hoca da öyle. Ozan da iyi değildi bugün. Fenerbahçe kötü oynarken ilk yarıyı önde kapattı.
İkinci yarı tablo değişir. Geçen haftaki cümlesi vardı Erol Hoca'nın, 'Topu verdik' diye. Geçen haftakini yaparsa beraberliğe düşebilir. Bunu yapıp da kontra yapabilirse farka gider. 2 bine yakın rakım var. Zemin hırpalanmış. İyi ki 4'te oynanıyor. Buzda olsa daha kötüydü. Birinci dakikadan maç sonuna kadar oynayan oynamayan ısınması lazım. Oyuncudan verim alamazsın. Oyuncular, hemen kulübeye gitmemeli.
Samatta, Cisse hatta Perotti de böyle sakin. Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Gustavo çok yüksek enerjiyle oynuyor. Ozan da çok enerjili, kabullenmeyen bir oyuncu ama bugün düşük. Bu enerji Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor.