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Raptors, 76ers'ın Simmons karşılığında sunduğu teklifi "reddetti"

Toronto Raptors'ın, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons karşılığında sunduğu takas teklifini reddettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Toronto Raptors'ın, Philadelphia 76ers'ın Ben Simmons karşılığında sunduğu takas teklifini reddettiği iddia edildi.

Raptors'ın, Simmons'ı takas yoluyla almak isteyen takımlar arasında yer aldığı belirtilmişti. Toronto, 2021-22 sezonu için kadrosunu yeniden düzenlemeye çalışırken, All-Star oyuncuyu da kadrosuna ekleme niyetindeydi.

Action Network'ten Matt Moore'a göre, Sixers ve Raptors arasında Simmons için yakın görüşmeler gerçekleşmiş olsa da, bu görüşmeler şu anda 'fazla ağırlık taşımıyor':

"Birden fazla kaynak, Toronto Raptors'ın Simmons'a 'ciddi şekilde' ilgi duyan bir takım olarak ortaya çıktığını doğrulamıştı. Görüşmelere yakın bir kaynak, tartışmaların henüz belli bir ağırlık tanışmadığını söyledi.

Görüşmelere yakın olanlar da dahil olmak üzere birçok kaynak, 76ers'ın Simmons karşılığında Raptors guardları Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby ve Perşembe günkü Draft'ın 4. seçimini istediği takas paketinin, Toronto tarafından reddedildiğini söyledi."

Raptors, 76ers ile 2021 playoffları sırasında hayal kırıklığı yaratan Simmons için çekirdeğinden vazgeçmeye hazır durumda değil.

Philadelphia'nın Simmons'dan vazgeçmesinin nedeninin, hücum tarafında gösterdiği sıkıntıların takımın playoffların ikinci turda elenmesinde büyük rol oynaması olduğu söylenegelmişti.


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