Ranieri ile yenilmez Roma!

Claudio Ranieri'nin takımı Roma, Serie A'da 16 maçtır kaybetmiyor. Roma, bu maçlarda 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ranieri ile yenilmez Roma!
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14 Nisan 2025 11:34
İtalya Serie A'da son olarak derbide Lazio ile 1-1 berabere kalan Roma, namağlup serisine devam ediyor.

Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, ligde son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Roma, söz konusu süreçte 11 galibiyet aldı ve 5 beraberlik yaşadı.

Roma, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

Ranieri'nin öğrencileri, 32 haftası geride kalan ligde topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.

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