Ranieri ile yenilmez Roma!

İtalya Serie A'da son olarak derbide Lazio ile 1-1 berabere kalan Roma, namağlup serisine devam ediyor.



Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, ligde son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Roma, söz konusu süreçte 11 galibiyet aldı ve 5 beraberlik yaşadı.



Roma, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.



Ranieri'nin öğrencileri, 32 haftası geride kalan ligde topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.



