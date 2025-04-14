Ranieri ile yenilmez Roma!

İtalya Serie A'da son olarak derbide Lazio ile 1-1 berabere kalan Roma, namağlup serisine devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, ligde son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Roma, söz konusu süreçte 11 galibiyet aldı ve 5 beraberlik yaşadı.
Roma, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
Ranieri'nin öğrencileri, 32 haftası geride kalan ligde topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.
Claudio Ranieri'nin ekibi Roma, ligde son 16 maçta mağlubiyet yaşamadı. Roma, söz konusu süreçte 11 galibiyet aldı ve 5 beraberlik yaşadı.
Roma, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
Ranieri'nin öğrencileri, 32 haftası geride kalan ligde topladığı 54 puanla yedinci sırada yer alıyor.