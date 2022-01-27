Rangers'ta Hagi yerine Morutan

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'a sürpriz talip. Rangers'ın Ianis Hagi'nin sezonu kapatmasının ardından yerini Morutan ile dolduracağı yazıldı.

, Fotoğraf; AA
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Rangers'ta Hagi yerine Morutan
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27 Ocak 2022 11:56
Galatasaray'ın sezon başı Romanya'dan kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için sürpriz iddia geldi.

İskoç medyasındaki haberlere göre, Rangers, Ianis Hagi'nin sezon sonunda Lyon'a satılması halinde Galatasaray'dan Morutan'ı transfer edecek. Hagi takımda kalırsa bu hamle gerçekleştirilmeyecek.

Ianis Hagi, takımının Stirling Albion ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı. Genç futbolcu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Bu durum ise transferi olası kılıyor.

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