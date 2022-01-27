Rangers'ta Hagi yerine Morutan

Galatasaray'ın sezon başı Romanya'dan kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan için sürpriz iddia geldi.



İskoç medyasındaki haberlere göre, Rangers, Ianis Hagi'nin sezon sonunda Lyon'a satılması halinde Galatasaray'dan Morutan'ı transfer edecek. Hagi takımda kalırsa bu hamle gerçekleştirilmeyecek.



Ianis Hagi, takımının Stirling Albion ile oynadığı maçta dizinden sakatlandı. Genç futbolcu, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Bu durum ise transferi olası kılıyor.





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