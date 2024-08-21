Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oluyor!

Beşiktaş'la sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal'ın Suudi ekiplerinden Al Orubah'a gideceği iddia edildi.

, Fotoğraf; Twitter
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Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oluyor!
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21 Ağustos 2024 10:27
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 10:32
Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.

Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol 33 asistlik performansla oynamıştı.



 
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