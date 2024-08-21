Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a gideceği iddia edildi.Fransız basınında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirdiği belirtildi.Ghezzal'ın kendisine gelecek olan tüm teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre istediği ifade edildi.Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol 33 asistlik performansla oynamıştı.