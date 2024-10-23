UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadele 1-1 sona erdi.
PSV, Noa Lang ile 34'te öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. PSG, bu gole 55. dakikada Achraf Hakimi ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından PSG 4, PSV 2 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSG, Atletico Madrid'i ağırlayacak. PSV Eindhoven, evinde Girona ile karşı karşıya gelecek.
PSV, Noa Lang ile 34'te öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. PSG, bu gole 55. dakikada Achraf Hakimi ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından PSG 4, PSV 2 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSG, Atletico Madrid'i ağırlayacak. PSV Eindhoven, evinde Girona ile karşı karşıya gelecek.