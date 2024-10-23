PSG sahasında kayıp yaşadı!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında PSV ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PSG sahasında kayıp yaşadı!
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23 Ekim 2024 00:03
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında PSV Eindhoven ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes'teki mücadele 1-1 sona erdi.

PSV, Noa Lang ile 34'te öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı. PSG, bu gole 55. dakikada Achraf Hakimi ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından PSG 4, PSV 2 puana yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında PSG, Atletico Madrid'i ağırlayacak. PSV Eindhoven, evinde Girona ile karşı karşıya gelecek.

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