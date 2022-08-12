Premier Lig'de sıcak hava tedbiri

İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu maçlarda tedbir uygulanacak. Premier Lig ve alt liglerde su molaları verilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Premier Lig'de sıcak hava tedbiri
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12 Ağustos 2022 14:59
İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek.

PREMIER LİG VE ALT LİGLERDE SU MOLASI

Ada basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.

SICAKLIK 40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

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