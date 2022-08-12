İngiltere genelinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve alt liglerdeki maçlarda su molası uygulamasına gidilecek.



PREMIER LİG VE ALT LİGLERDE SU MOLASI



Ada basınında yer alan haberlere göre, statlardaki sıcaklığın 30 derece veya üzerinde olması halinde karşılaşmalarda su molaları verilecek.



SICAKLIK 40 DERECEYE YAKLAŞACAK



Bu hafta İngiltere'nin bazı bölgelerinde 30 derecenin üstüne çıkan sıcaklıkların, hafta sonunda 37 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.





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