Pjanic, Dortmund kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

Haber; Sporx.com
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Pjanic, Dortmund kadrosundan çıkarıldı
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06 Aralık 2021 12:26
Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Pjanic, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle süre almamıştı.


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