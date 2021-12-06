Pjanic, Dortmund kadrosundan çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi'de deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kadrodan çıkarıldı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Pjanic, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle süre almamıştı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Pjanic, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde de sakatlığı nedeniyle süre almamıştı.