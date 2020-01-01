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Perkins: "Bu yılın şampiyonluğu, tarihin en büyüklerinden biri olacak!"

ESPN analisti Kendrick Perkins, NBA maçlarına katılan taraftar olmamasından ötürü, bu sezonun şampiyonluğunun en büyük şampiyonluklardan biri olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN analisti Kendrick Perkins, NBA maçlarına katılan taraftar olmamasından ötürü, bu sezonun şampiyonluğunun en büyük şampiyonluklardan biri olacağını söyledi.

Perkins için, Orlando bubble'ındaki sezon devamında, şampiyonluğu kazanmayı her zamankinden daha zor hale getirecek bir bileşen bulunuyor.

ESPN'in First Take programında, Perk şu açıklamaları yaptı:

"Bu şampiyonluğu kim kazanırsa kazansın, bu muhtemelen tüm zamanların en büyük şampiyonluklardan biri olacak. Şu anda koronavirüs salgınıyla yaşadıklarımız, ailelerini terk etmek zorunda kalan adamlar ve sosyal adalet konusu içinde olan bitenleri dikkate almamız gerekiyor.

Ama insanların, bu taraftarlarla oynamama konusunu nasıl göz ardı ettiğinden de bahsetmek istiyorum. Taraftarlar büyük bir rol oynar. Takımlar boşuna iç saha avantajı elde etmek için savaşmazlar. Bunun için savaşırlar, çünkü yedinci maçı, evlerinde kendilerini çılgınca destekleyerek zafere götürebilecek hayranlarının önünde oynamak isterler."


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