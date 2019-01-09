Pepe: 'Quaresma beni öldürecek'

"BEŞİKTAŞ İLE PORTO'A KARŞI OYNADIĞIM MAÇ..."

"ARKADAŞLARIM SAÇINI KAZIT DİYOR"

ile sözleşmesini feshettikten sonra Porto'nun yolunu tutan, verdiği ilk röportajda Quaresma'yı da andı.12 yıl önce ayrıldığı Porto ile attığı son golü hatırlayıp hatırlamadığı sorulan Pepe, "Attığım son gol Benfica'ya karşıydı. Ortayı Raul Meireles yapmıştı. Yok, yok, Quaresma'ydı. Bunu karıştırdığım için beni öldürecek (Gülüyor). Benim hatam bu. Uzak direkte gol atmıştım ve biz şampiyon olmuştuk" cevabını verdi.Geçen sene Beşiktaş formasıyla Porto'ya karşı oynadığı maç hatırlatılan tecrübeli oyuncu, "Kariyerimin en zor maçıydı. Başkana da, kalbimdeki takıma karşı oynadığımı söyledim. Porto'ya çok şey borçluyum ve bu yüzden duygusal anlamda benim için çok zor olmuştu" diye konuştu.Beşiktaş ile yollarını ayırınca hedefinin Porto olduğunu vurgulayan Pepe, "Ayrıldıktan sonra amacım Porto'ya gelmekti. %100 hazırdım. Porto da bunu kabul ettikten sonra gerisi kolaydı, her şey çok kolay halledildi. Başkan da benim isteğimi biliyordu. Burada oynarım ya da oynamam, rekabetçi olmak istiyorum." mesajını yolladı.Tekrar saçlarını kazıtıp kazıtmayacağı merak edilen Portekizli oyuncu, "Bazı arkadaşlarım, hatta ailem bile kafamı tekrar kazıtmam gerektiğini söylüyor. Ancak kızlarım bu değişikliği çok sevdi, ben de beğendim." dedi.Pepe, Porto ile 2021'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.