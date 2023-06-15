New Orleans Pelicans'ın, NBA Draftı'ndaki yıldız adaylarından Scoot Henderson'ı seçme yolunda Zion Williamson'ı takas etmeye açık olabileceği iddia edildi.



Pelicans'ın, 22 Haziran'da düzenlenecek olan 2023 NBA Draftı öncesinde büyük bir takasın eşiğinde olabileceği öne sürüldü.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Pelicans, gelecek vadeden kombo guard Henderson'ı kadrosuna katabilmek için bu yılki draftta ilk üçe girme umuduyla Williamson'ı takas etmeye açık görünüyor:



"Bu hafta iyi bir gözlemciden duyduğum üzere, Pelicans Henderson'ı draft edebilecekse Williamson'ı gerçekten de takımdan göndermeyi düşünebilir. Takım içinde Williamson'ın süregelen sakatlık sorunları ve genel yaklaşımı üzerine artan bir hoşnutsuzluk olduğunu söylemişti."



Stein'ın raporunun bir benzeri olarak, ESPN'den Brian Windhorst de geçtiğimiz günlerde Pelicans'ın bu yılki draftta yüksek sıradan seçim yapmak için Williamson'ı takas etme konusunda ekip içinde "üstünkörü tartışmalar" yaptığını bildirmişti.



New Orleans, geçtiğimiz sezonu 42-40'lık bir dereceyle bitirdikten sonra NBA Draftı'nda 14 numaralı seçimin sahibi olmuştu.





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