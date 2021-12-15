Paulo Dybala: "Noel Baba'dan Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum"

İtalya Serie A'da Juventus'ta forma giyen yıldız oyuncu Paulo Dybala, yılbaşı öncesi Noel Baba'dan ne istediği sorunusu yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Paulo Dybala: 'Noel Baba'dan Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2021 21:38
Juventus'un yıldız ismi Paulo Dybala'dan "Noel Baba'dan isteğin ne?" sorusuna dikkat çeken bir açıklama geldi.

Dybala yaptığı açıklamada, "Hayallerin sınırı yok. Bence bu liste her zaman çok uzun olur. İsteyecek çok şey var. Ama Futbol üzerinden düşünürsek, Noel Baba'nın Juventus'a bir Şampiyonlar Ligi zaferi ve Arjantin'e de Dünya Kupası zaferi getirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 final oynadı ve bunların 2'sinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Arjantin ise toplamda oynadığı 4 Dünya Kupası Finali'nin 2'sinden zaferle ayrıldı.

Dybala bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.