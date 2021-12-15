Paulo Dybala: 'Noel Baba'dan Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum'

Juventus'un yıldız ismi Paulo Dybala'dan "Noel Baba'dan isteğin ne?" sorusuna dikkat çeken bir açıklama geldi.



Dybala yaptığı açıklamada, "Hayallerin sınırı yok. Bence bu liste her zaman çok uzun olur. İsteyecek çok şey var. Ama Futbol üzerinden düşünürsek, Noel Baba'nın Juventus'a bir Şampiyonlar Ligi zaferi ve Arjantin'e de Dünya Kupası zaferi getirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.



Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 7 final oynadı ve bunların 2'sinde kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Arjantin ise toplamda oynadığı 4 Dünya Kupası Finali'nin 2'sinden zaferle ayrıldı.



Dybala bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 17 maçta 8 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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