Parmalı 2 futbolcu koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Serie A ekiplerinden Parma, koronavirüs testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 futbolcunun karantinaya alındığını açıkladı.

Haber; AA
Parmalı 2 futbolcu koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
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16 Mayıs 2020 22:44
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 futbolcu karantinaya alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi.

Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Serie A takımları, koronavirüs salgını dolayısıyla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda uzlaşmıştı.

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