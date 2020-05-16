Parmalı 2 futbolcu koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 futbolcu karantinaya alındı.Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi.Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.Serie A takımları, koronavirüs salgını dolayısıyla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda uzlaşmıştı.