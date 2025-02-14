UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında PAOK, FCSB'yi konuk etti.



Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.



PAOK'un tek golünü 21. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Yunan ekibinde Taison, 45+4. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



İlk yarı PAOK'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken FCSB, 50. dakikada Andrei Gheorghița ve 60. dakikada Joyskim Dawa'nın golleriyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galip ayrıldı.



PAOK'ta Dimitris Pelkas, maça ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. Omar Colley ise yedek başladığı maçta 40. dakikada oyuna girdi.



İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Romanya'da Arena Natiola'da oynanacak.

