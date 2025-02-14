PAOK 10 kişi kaldı, tur için avantajı kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında PAOK, evinde 10 kişi kaldığı maçta FCSB'ye 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PAOK 10 kişi kaldı, tur için avantajı kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 01:01
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında PAOK, FCSB'yi konuk etti. 

Toumbas Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.

PAOK'un tek golünü 21. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Yunan ekibinde Taison, 45+4. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 

İlk yarı PAOK'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken FCSB, 50. dakikada Andrei Gheorghița ve 60. dakikada Joyskim Dawa'nın golleriyle 2-1 öne  geçti ve mücadeleden galip ayrıldı.

PAOK'ta Dimitris Pelkas, maça ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı. Omar Colley ise yedek başladığı maçta 40. dakikada oyuna girdi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Romanya'da Arena Natiola'da oynanacak.

YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery