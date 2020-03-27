TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın golcüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin en güvenli ülkelerden biri olduğunu söyledi.Paixao, yaptığı açıklamada, Türk halkının bu kritik süreci evinde geçirerek en doğru davranışı sergilediğini aktardı.Alınan tedbirlere ilişkin ise Paixao, şunları kaydetti:Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonların eşi benzeri görülmemiş kritik bir süreçte olduğunu belirten golcü yıldız, yaşananların futbolcular, kulüp yönetimleri, federasyonlar ve camialar için zor olduğuna değindi.Evde yaptıkları antrenmanlarla hazır olmaya çalıştıklarını bildiren Paixao, "Herkes için olumsuz noktalar var. Tüm takımların sezon başı olduğu gibi bu süreci sezon sonu kampı olarak görmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerek. Pozitif kalıp, sağlığımızı düşünerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonluk hedefinde yarışı sürdüren bir kulübün futbolcusu olarak şimdiden sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Antrenman ve gündelik yaşamımızda alınan tedbirler üst düzeyde. Türk ve yabancı futbolcuların kişisel olarak aldığı tedbirler ve kulübümüzün aldığı tedbirler ilk günlerde yaşadığımız tedirginliği kısa sürede yok etti. Antrenmanlarımı evde ve Altay tesislerinde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek sürdürüyorum. Türkiye'de alınan tedbirler tüm riskleri minimize etmiş durumda. Antrenmanlar dışında tam anlamıyla kişisel bir karantina altındayız." değerlendirmesinde bulundu.