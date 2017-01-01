Pachulia: "Kawhi'a mesaj atmıştım, ama dönüş yapmadı"

Eski NBA oyuncusu Zaza Pachulia, 2017 playoffları'nın Batı Konferansı Finalleri 1. maçında Kawhi Leonard'ı sakatladıktan sonra kendisine mesaj attığını, ancak cevap almadığını açıkladı.



Pachulia, Warriors ve San Antonio Spurs arasındaki 2017 Batı Konferansı Finallerinin 1. maçında, Kawhi'ı sakatlaması hakkında konuştu.



Pachulia, olaydan sonra Leonard'a mesaj attığını, ancak yanıt alamadığını söyledi.



Mevzubahis karşılaşmada Spurs, Warriors karşısında üçüncü çeyrekte 25 sayı öndeydi. Leonard bir üç sayılık atış denemesi için yükselmiş ve Pachulia da şutu savunmaya çalışmıştı. Ancak Leonard, yere inişinde Pachulia'nın ayağına basarak bileğini burkmuş ve maçı terk etmiş, Spurs'ün sonunda 4-0 kaybettiği serinin geri kalanında da forma giyememişti. Warriors o sezon, şampiyonluğu kazanan ekip olmuştu.



Pachulia, 'Runnin' Plays' isimli podcast'te Kawhi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Ona mesaj atmıştım. Kesinlikle kasıtlı yapmadığımı söylemiş ve 'Umarım daha erken dönersin' demiştim. Benden duysun istemiştim, çünkü çok fazla şey yazılıp çiziliyordu. Gerçekten kendimi kötü hissetmiştim. Ben de bir sporcuyum. Benim çocuklarım da sporla uğraşıyorlar. Kimsenin bunu yaşamasını istemem.



Taraftarlar istediklerini söyleyebilirler. Onlarla tartışamam, kazara mı yoksa kasıtlı mı yapıldı diye onlarla kavga edemem. Ama profesyonellerin ve bu oyunu oynayanların, bunu kasıtlı yaptığımı söylemeleri, biraz üzücü bir durum.



Bu basketbol sadece. Yalnızca insanları eğlendirmeye çalışıyoruz. Hepimiz insanız, hepimiz birçok çocuğa rol modeli olmaya çalışıyoruz. Farklı geçmişlere sahibiz ve farklı ülkeleri temsil ediyoruz."



