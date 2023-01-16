Özkan Yiğiter Sivasspor'dan Gençlerbirliği'n kiralandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'i sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralık olarak verdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Özkan Yiğiter'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığı belirtildi.
Özkan, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Özkan Yiğiter'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığı belirtildi.
Özkan, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı.
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