Özkan Yiğiter Sivasspor'dan Gençlerbirliği'n kiralandı

Sivasspor'un genç orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
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Özkan Yiğiter Sivasspor'dan Gençlerbirliği'n kiralandı
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16 Ocak 2023 00:29
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'i sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralık olarak verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Özkan Yiğiter'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığı belirtildi.

Özkan, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı.

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