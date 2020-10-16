Ozan Tufan'ın sönmeyen 'Güneş'i

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Ozan Tufan, yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Almanya ve Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Sırbistan maçları için milli takıma çağrılan Ozan Tufan herkes tarafından beğenildi.



Hem kaptanlık sorumluluğunu üstlenen hem de golleriyle alkışlanan 25 yaşındaki yıldız, teknik direktör Şenol Güneş ile olumlu iletişimini devam ettirdi. 2014-15 sezonunda Bursaspor'da Şenol Güneş'le çalışmaya başlayan Ozan, o tarihten sonra kariyerine farklı bir yön verdi. Güneş'le şu anda Milli takım çatısında buluşan yıldız oyuncu, kariyerinin düşüşe geçtiği anlarda bile deneyimli teknik adamdan hep güven ve hoşgörü gördü.



2015'te Şenol hoca ile Bursaspor'da başarı yakalayıp, 7 milyon euroya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan Tufan, 5 yıldır sarı-lacivertli formayı giyiyor, kaptanlık yapıyor.



2018-19 sezonunda Alanyaspor'a kiralanarak zor günler geçirdiği dönemde bile Şenol Güneş tarafından ay-yıldızlı kadroya davet edilen Ozan, bu sayede Fenerbahçe'ye güçlü bir geri dönüş yapmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı sayesinde hem saha içi oyununu geliştiren hem de mental açıdan güçlenen Ozan Tufan, Almanya ve Sırbistan maçındaki golleriyle yine vitrine çıktı.



RAKAMLARLA 'KAPTAN'



Almanya ile hazırlık maçında karşılaşan, Uluslar Ligi'nde de Rusya ve Sırbistan önüne çıkan Türkiye'de kaptanlık bandını takan Ozan Tufan istatistikleriyle öne çıktı. OPTA tarafından hazırlanan verilerde birbirinden önemli veriler elde edildi.



İşte ay-yıldızlı takımın kaptanının rakamları: Ozan Tufan, 2014'teki Danimarka maçından 6 yıl sonra ilk uzaktan şutunu Almanya'ya attı. Son 3 maçta 2 gole ulaştı. Almanya maçında Ozan Tufan yıldızlaştı: Kaptanlık yapan Ozan, Almanya önünde milli takım kariyerinin en iyi maçını oynadı. Yüzde 80 pas isabeti, 6 top kapma, 5 ikili mücadele, 3 hava topu kapma, 2 şut, 1 gol. Ozan Tufan, milli formayla attığı 7 golün 6'sını ikinci yarılarda buldu.



ÖNEMLİ İSİMLERLE ÇALIŞTI



Ozan Tufan, futbolculuk kariyerinde kısa sürede birçok önemli teknik direktörle çalıştı. 25 yaşındaki orta saha, Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor ve milli takımlarda tecrübeli hocaların gözetiminde yer aldı. Bursaspor'da Ertuğrul Sağlam, Christoph Daum, Hikmet Karaman ve Şenol Güneş'le çalıştı.



Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut'la görev yapan Ozan, Alanyaspor'da da Sergen Yalçın'ın yanındaydı.Milli forma altında ise Fatih Terim, Mircea Lucescu ve Şenol Güneş, Ozan Tufan'a teknik adamlık yaptı.



