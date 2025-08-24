LaLiga'nın 2. haftasında Osasuna, sahasında Valencia'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Osasuna'ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ante Budumir kaydetti. Golün asisti eski Beşiktaş'ın eski futbolcusu Valentin Rosier yaptı.
Valencia'da Jose Gaya 22. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Osasuna ligdeki ilk galibiyetini aldı. Valencia ise 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Osasuna, Espanyol'a konuk olacak. Valencia ise Getafe'yi ağırlayacak.
