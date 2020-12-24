Önder Özen: 'Beşiktaş, Manchester City sorunu yaşıyor'

Süper Lig'in 14. haftasındaki Ankaragücü - Beşiktaş maçının 0-0 biten ilk yarısını Önder Özen ve Tolga Zengin yorumladı.

TOLGA ZENGİN'İN SÖZLERİ



Ankaragücü, Beşiktaş karşısında oynarken direkt atak yapacak. Girdikleri pozisyonları değerlendiremediler. Beşiktaş'ta sıkıntı, 0-0'da gol bulma sıkıntısı. 1'i bulunca daha coşkulu oynuyor. 0-0'dayken o coşkuyu, yaratıcılığı göremiyoruz. Beşiktaş'ın topla daha hızlı hareket etmesi gerekiyor.



ÖNDER ÖZEN'İN SÖZLERİ



Favori takımların problemlerini yaşıyor Beşiktaş. Manchester City, yüzde 70-80 topla oynar ama 11 kişiyle savunan rakiplere karşı oynar. Beşiktaş da bu sorunu yaşıyor. Ankaragücü'nün savunmasını beğendim. Gençlerbirliği maçında da böyleydiler ve daha fazla pozisyona girdiler. Bugün Beşiktaş'a karşı da böyle. Doğal olarak Beşiktaş açılarak oynuyor. Beşiktaş, 27-28. dakikalar gibi gole yaklaştı. Ancak, atak sürekliliğini sağlayamadı. Gole ulaşmak için Beşiktaş, çizgiye çıkmalı ve topu hızlı dolaştırmalı. Belki, Beşiktaş'ta bir değişiklik olabilir. Bu değişiklik topa hız verebilecek bir oyuncuyla olmalı. 11 kişiyle derin savunma yapan ekipleri açmak zor. Beşiktaş'ın sezon başından beri böyle bir handikapı var. Abarttığım düşünülebilir ama topu iyi kullanan, orta sahaları caydırıcı olan rakiplere karşı takımlar böyle 11 kişi savunur. Skoru değiştirebilecek olan şey tempo ama kapanan takımlara karşı tempo artırmak da zor. Çünkü, çeyrek sahada oynanıyor maç.



