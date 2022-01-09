Önder Karaveli taktiği evinden verecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin açılışını bugün Çaykur Rizespor deplasmanında yapacak. Kovid-19 salgınının ağır darbe indirdiği siyah-beyazlı takım Rize'de her yönüyle zorlu ve kritik bir sınav verecek.



Kartal'da Kovid-19 testleri pozitif çıkan Teknik Sorumlu Önder Karaveli ve yardımcısı Serdar Topraktepe bugün kulübede yer alamayacak. Beşiktaş, akademi antrenörü Halim Okta yönetiminde sahaya çıkacak.



Siyah-beyazlı takım, koronavirüs yüzünden 9 oyuncusundan yoksun olarak Rize'ye gitti. Atiba, Alex Teixeira, Pjanic, Ghezzal, Oğuzhan, Mehmet Topal, Cyle Larin, Kenan Karaman ve Can Bozdoğan, İstanbul'da bırakıldı. Testi henüz negatife dönmeyen Oğuzhan da Rize'ye götürülmedi. Tedavileri tamamlanan Necip Uysal, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı ise maç kadrosuna alındı.



İzolasyon sürecinde bulunan Önder Karaveli'nin belirleyeceği 11 bugün Rize'de sahaya çıkacak. Karaveli'nin maç sırasında da Halim Okta ve ekibiyle zaman zaman görüş alışverişinde bulunabileceği ifade edildi.



Beşiktaş'ın 19 kişilik Rize kafilesinde şu oyuncular yer aldı: Ersin, Emre, Göktuğ, Vida, Montero, Welinton, Serdar, Rosier, Rıdvan, Umut, Necip, Josef, Salih, Gökhan, Güven, Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş ve Demir Ege Tıknaz.





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