Olympiakos'ta sürpriz gündem: Feghouli!

Olympiakos, Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'nin transferini düşünüyor.



Yunanistan'da yayın yapan Sport FM'den Kostas Nikolapoulos'un haberine göre; Yunanistan şampiyonu Olympiakos, Sofiane Feghouli ile kadrosunu güçlendirmeyi düşünüyor. Yunan devinin idarecierinin bu transfer için nabız yoklama kararı aldığı da vurgulandı.



30 yaşındaki Cezayirli yıldızın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi olması, sezon başına 3.5 milyon euro net ücret alıyor olması ise transferin önündeki en büyük engeller olarak gösterildi.



2017 yazında 4.25 milyon euro bonservis karşılığı West Ham'dan Galatasaray'a transfer olan Sofiane Feghouli, 'Parçalı' forma ile çıktığı 107 resmi maçta 27 gol atıp 23 asist yaptı.



GARRY RODRIGUES DE HALA GÜNDEMDE



Öte yandan, Olympiakos'un Sofiane Feghouli dışında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues için de görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi verildi.



