Olympiakos, Garry Rodrigues'ten uzaklaştı

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Garry Rodrigues ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamayan Olympiakos'un, Aston Villa'dan El Ghazi ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Olympiakos, Garry Rodrigues'ten uzaklaştı
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28 Eylül 2020 17:34
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Garry Rodrigues'in en ciddi talibi olan Olympiakos, kanat transferini İngiltere'den yapıyor.

Garry Rodrigues için yaklaşık 1 aydır devam eden görüşmelerinde sonuç alamayan Yunan kulübünün, Aston Villa'dan El Ghazi ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

İngiltere'de fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Anwar El Ghazi'yi menajer Jorge Mendes'in önerisiyle değerlendirdiği belirtilen Olympiakos'un, futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi.

Aston Villa'nın Lille'den 9 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Fas asıllı Hollandalı oyuncu, İngiltere'de 79 maça çıktı ve 14 gol, 13 asistlik performans sergiledi.



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