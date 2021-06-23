Olimpiyatlarda alkollü içecek satışı yasak!

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlar esnasında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının ve içilmesinin, komite toplantısında alınan kararla yasaklandığı belirtildi.



Organizasyon komitesi başkanı Seiko Hashimoto, toplantının ardından Japonya basınına yaptığı açıklamada, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının yayılmasını önlemek amacıyla müsabakaların gerçekleştirildiği alanlarda alkollü içecek satışına izin verilmeyeceğini ifade etti.



Bu arada oyunların alkollü içecek üreticisi sponsoru da komitenin aldığı kararı desteklediğini duyurdu.



Yetkililerin, alkol içmenin yakın temasta bulunma ve yüksek sesle konuşma gibi sonuçlar doğurarak virüsün yayılmasına neden olduğu yönündeki uyarıları sonrası, Japonya hükümeti tarafından Tokyo şehri ve çevresinde de alkol satışlarına kısıtlama getirilmişti.



Öte yandan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenleneceği açıklanmıştı. Müsabaka yerleşkelerine yurt içinden ise maksimum 10 bin kişi olacak şekilde yüzde 50 kapasiteyle seyirci kabul edilmesinin planlandığı duyurulmuştu.



