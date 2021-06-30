Olimpiyatlara katılacak Galatasaraylı sporculardan Burak Elmas'a ziyaret

Olimpiyatlara katılacak Galatasaraylı sporcular, başkan Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Olimpiyatlara katılacak Galatasaraylı sporculardan Burak Elmas'a ziyaret
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30 Haziran 2021 14:50
Galatasaray'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcuları Onur Cavit Biriz, Berkay Ömer Öğretir ve Berke Saka, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas'ı ziyaret etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşen ziyarette ikinci başkan Ali Polat Bengiserp, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Reha Keskin ve Mustafa Özgür Kalelioğlu, yüzme başantrenörü Yasin Atıl, yüzme antrenörü Eray Açıkgöz, yüzme şubesi menajeri Renin Gemicioğlu ve yelken şubesi menajeri İsmail Uzunlar ile Galatasaray Spor Kulübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz da yer aldı.

Onur Cavit Biriz rüzgar sörfü, yüzücülerden Berkay Ömer Öğretir 100-200 metre kurbağalama, Berke Saka ise 200 metre sırtüstü kategorisinde olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.


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