Okan Buruk ve yönetimin hedefi: 1 ihtimal daha yok!

Galatasaray 6 galibiyet-3 beraberlikte rakibine bakmadan şampiyon olacak. Ancak hedef, önündeki 7 müsabakanın tamamını kazanarak Fenerbahçe'yi yeniden yarışa ortak etmeden 5. yıldızı takmak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk ve yönetimin hedefi: 1 ihtimal daha yok!
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28 Mart 2025 11:21
Lider Galatasaray, bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, üst üste üçüncü şampiyonluğun hesaplarını yaparken teknik heyet ise fikstüre göre planlarını güncelledi.

Büyük avantajla son 9 haftaya giren Okan Buruk ve oyuncuları, başta Beşiktaş olmak üzere tüm rakiplerini yenmeye konsantre oldu. Takipçisi Fenerbahçe'nin ligde kalan tüm maçlarını kazandığı senaryoya göre hareket eden lider Galatasaray'a şampiyonluk için 6 galibiyet-3 beraberlik yetiyor. Ancak sarı-kırmızılılar, beraberlik kredisine göre hareket etmek istemiyor. Berabere kalarak F.Bahçe'nin yeniden yarışa ortak olmasını, psikolojik olarak baskı kurmasına engel olmak isteyen teknik heyet, önündeki 7 maçtan 21 puan istiyor. İkili averajı elinde bulunduran Galatasaray, sıradaki 7 maçı kazanıp bitime 2 hafta kala işi bitirmeyi hedefliyor.

HÜCUM EMRİ VAR

Okan Buruk, futbolcular ve yöneticiler de 7 galibiyet parolasıyla birbirlerini motive ediyor. Beşiktaş derbisine kazanmak için çıkacak Galatasaray, 1 puanı düşünerek oynamayacak ve hücum futbolundan vazgeçmeyecek.

OKAN BURUK'UN G.SARAY KARİYERİ

SEZON: 3
MAÇ: 138
GALİBİYET: 99
BERABERLIK: 22
MAĞLUBİYET: 17
ATILAN GOL: 318
YENİLEN GOL: 148
PUAN ORTALAMASI: 2.31  

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