Okan Buruk: 'Oyun ve skorla istediğimizi yansıttık'

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig ekibi Turgutluspor'u 7-0 yenerek son 16 takım arasına kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, skor ve oyun olarak istediklerini sahaya yansıttıklarını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından görüşlerini aktaran Buruk, uzun zamandır süren galibiyet hasretine bu maçla son verdiklerini belirterek, "Galip gelmek ve turu geçmek önemliydi. Genç oyuncuları kazanmak ve onlara verdiğimiz şansı iyi değerlendirmeleri önemliydi. Bütün hepsinin iyi geçtiğini görüyorum. Maç eksiği olan oyuncular için önemli bir maç oynadık. Güzel bir karşılaşma oldu. Skor ve oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıttık." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada iyi bir performans sergileyen Nacer Chadli ve Giuliano de Paula'nın son durumuyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Önemli ve değerli oyuncular. Sezon başını kendi takımlarında geçirememiş ve ara vermiş oyuncular. Bize katıldıklarında maç temposunun içine soktuk bu oyuncuları. Chadli'de bir sakatlık oldu bu süreçte. Giuliano'nun tam hazır olması için çalışıyoruz. İkisi de önemli karakterler. Bu maçta da kalitelerini ortaya koydular. İnşallah onları bundan sonra çok daha iyi bir şekilde kullanacağız." diye konuştu.



Okan Buruk, Süper Lig'de 13. haftayı bay geçecek ve 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olmalarına ilişkin şunları kaydetti:



"Lige 4 maçlık kötü periyotla başladık. Sonra üst üste 4 maç kazandık. Daha sonra yine 4 maç istemediğimiz bir periyoda girdik. Yine çıkışa geçmek istiyoruz. 6 gün sonra maça çıkacağız. Rakibimiz maç oynayacak, biz dinleneceğiz. Bu avantaj olacak. Puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin sahasında 3 maç üstü üste kaybı var ancak bu her takımın başına gelebilir. Lig uzun bir maraton. Daha 30 hafta var. Her takımın iyi performans sergileyeceği, aşağıya düşüceği ve Kovid-19 vakalarının ortaya çıkabileceği süreç var. Bütün takımların şampiyonluk için şansları olacak. Biz kendi takımımıza odaklanacağız."



Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir ise Medipol Başakşehir maçı için skorun önemli olmadığını, iyi mücadele ettiklerini aktardı.



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Cezayir, "Futbol oynamaya çıktık. Oyun felsefemizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Skor haricinde her şeyden memnunum. Güçlü bir Medipol Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettik. 58. dakikada ikinci golü yemeseydik daha iyi bir direnç gösterebilirdik. İkinci yarıya çok iyi başlangıç yaptık. Skoru yakalama fırsatı yakaladık, ancak 2. golü yedikten sonra fark arttı. Bu maç için skor önemli değil. Oyuncularımın oyun felsefesini sahaya yansıtması çok önemliydi. Bunu yansıttığımız müddetçe Turgutluspor en üst noktaları yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.