Fatih Karagümrük karşısında iyi bir futbol ortaya koyan, 33. dakikada VAR'ın uyarısı üzerine ekipten Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle avantaj sağlayan Cim-Bom, rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullandı. Ancak Cim-Bom'un iki golü, yine VAR nedeniyle iptal edildi. 51. dakikada Emin Bayram'ın Karagümrüklü Viviano'ya faul yaptığı uyarısını verilirken, monitör başına giden hakem Bahattin Şimşek golü iptal etti. Aynı şekilde 92. dakikada Yunus'un sayısı da Gomis'in ofsaytı gerekçe gösterilerek geçerli sayılmadı.



"KALİTEMİZ BULUNUYOR"



Sarı-kırmızılı teknik adam, her geçen daha iyiye gittiklerini belirterek, bitiricilik sorununu çözmeleri durumunda işlerin kendileri için daha kolay gideceğini söyledi. Antrenmanlarda hücumları sonlandırma konusunda çok çalıştıklarına vurgu yapan Okan Buruk, bu sorunu aşacak kaliteye sahip olduklarını dile getirdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu şöyle devam etti: "Pozisyona girmek önemli. Aksiyon almak, şut almak önemli. Az gol attığımızda da rakip kaleye giden, pozisyona giren bir takımız."



