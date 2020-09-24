Newcastle, Yedlin kararını verdi: Uzat & Kirala!

Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan DeAndre Yedlin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.



İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, ABD'li oyuncunun 1 yıllık sözleşmesini, 1 sezon daha uzatarak başka bir kulübe kiralayacak.



Ülkesinden de teklif alan Yedlin'in Avrupa'da devam etmek istediği, bu nedenle siyah-beyazlı takımın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.



Yedlin, geçen sezon 16'sı Premier Lig olmak üzere toplam 20 maçta Newcastle United formasını giyerken 1 de gol attı.



ABD'li sağ bek, bu sezon ise sadece İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta görev aldı.



