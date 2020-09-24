Newcastle, Yedlin kararını verdi: Uzat & Kirala!

Newcastle, Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı DeAndre Yedin'in sözleşmesini 1 yıl uzatıp, kiralık göndermeyi planlıyor.

Haber; Sabah
Newcastle, Yedlin kararını verdi: Uzat & Kirala!
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24 Eylül 2020 08:52
Beşiktaş'ın sağ bek adayları arasında yer alan DeAndre Yedlin konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, ABD'li oyuncunun 1 yıllık sözleşmesini, 1 sezon daha uzatarak başka bir kulübe kiralayacak.

Ülkesinden de teklif alan Yedlin'in Avrupa'da devam etmek istediği, bu nedenle siyah-beyazlı takımın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Yedlin, geçen sezon 16'sı Premier Lig olmak üzere toplam 20 maçta Newcastle United formasını giyerken 1 de gol attı.

ABD'li sağ bek, bu sezon ise sadece İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta görev aldı.



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