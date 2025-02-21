Newcastle United'dan Hakan hamlesi!

Newcastle United, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin milli futbolcunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'dan Hakan hamlesi!
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21 Şubat 2025 17:38
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, transferde Newcastle United'ı peşine taktı.

NEWCASTLE HAREKETE GEÇTİ

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Newcastle United, milli futbolcu ile ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Hakan'ın transferi için 31 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştırmaya başladığı belirtildi.

BAYERN HALA DEVREDE

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nu geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih'in de yıldız orta saha oyuncusu için hala devrede olduğu kaydedildi. Alman ekibinin, geçtiğimiz yaz gerçekleşmeyen transferin ardından milli futbolcunun menajeriyle temaslarının devam ettiği yazıldı.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Hakan ile Newcastle United dışında İngiltere'den bir ekibin daha ilgilendiği ve 31 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan da bir takımın devrede olduğu öne sürüldü.

Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Hakan Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Inter'de bu sezon 25 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.


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