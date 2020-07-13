NEFES kesti! Maçlar bitti

Süper Lig'de bu akşam büyük bir heyecan yaşandı; tüm detaylar şu anda Sporx'te.

Haber; Sporx.com
NEFES kesti! Maçlar bitti
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13 Temmuz 2020 22:55
Süper Lig'de bu akşam büyük bir heyecan yaşandı. Maçlarda yaşanan tüm olaylara, kalan maçlara ve maçlardan fotoğraflara aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Maçtan sonra yaşananlar, teknik adam, futbolcu, yöneticilerinin açıklamaları, spor yazarlarının değerlendirmeleri ve dikkat çeken olayları kısa bir süre içerisinde Sporx'te bulabilirsiniz.

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MAÇ RAPORU: Konyaspor 4-3 Başakşehir

MAÇ RAPORU: Denizlispor 2-1 Trabzonspor

MAÇ RAPORU: Malatyaspor 0-1 Beşiktaş

SON PUAN DURUMU:
66 Başakşehir
62 Trabzonspor
57 Sivasspor
56 Beşiktaş
52 Galatasaray
51 Alanyaspor



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