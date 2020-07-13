NEFES kesti! Maçlar bitti

Süper Lig'de bu akşam büyük bir heyecan yaşandı. Maçlarda yaşanan tüm olaylara, kalan maçlara ve maçlardan fotoğraflara aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz. Maçtan sonra yaşananlar, teknik adam, futbolcu, yöneticilerinin açıklamaları, spor yazarlarının değerlendirmeleri ve dikkat çeken olayları kısa bir süre içerisinde Sporx'te bulabilirsiniz.
BİZDE KALIN
MAÇ RAPORU: Konyaspor 4-3 Başakşehir
MAÇ RAPORU: Denizlispor 2-1 Trabzonspor
MAÇ RAPORU: Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
SON PUAN DURUMU:
66 Başakşehir
62 Trabzonspor
57 Sivasspor
56 Beşiktaş
52 Galatasaray
51 Alanyaspor
BİZDE KALIN
MAÇ RAPORU: Konyaspor 4-3 Başakşehir
MAÇ RAPORU: Denizlispor 2-1 Trabzonspor
MAÇ RAPORU: Malatyaspor 0-1 Beşiktaş
SON PUAN DURUMU:
66 Başakşehir
62 Trabzonspor
57 Sivasspor
56 Beşiktaş
52 Galatasaray
51 Alanyaspor