Necati Erkmen: "VAR'ın takip etmesini beklerdik"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Erzurumspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Necati Erkmen: 'VAR'ın takip etmesini beklerdik'
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31 Ocak 2021 17:04
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, kendileri için önemli bir müsabakadan puan çıkaramadıklarını aktardı.

"Alt sıraları ilgilendiren bir müsabakayı kaybettik." diyen Erkmen, "Golün öncesinde orta sahada ikili mücadelede oyuncumuz Sarlija'nın ağzında bir kanama vardı. Bu pozisyonun VAR'dan görünmesini beklerdik. Ofsayt çizgisine baktılar, tamam golü verebilirler, buna saygı duyuyorum. Bu pozisyonlarla ilgili yorumcu arkadaşlar akşam gereken yorumu yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.



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