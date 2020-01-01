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NBA, sonraki sezon için Avrupa ve Çin maçlarını masaya yatırıyor

NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, ligin önümüzdeki sezon takımların tekrar Avrupa ve Çin'de oynamasını sağlayabilecek senaryolara baktığını bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA başkan yardımcısı Mark Tatum, ligin önümüzdeki sezon takımların tekrar Avrupa ve Çin'de oynamasını sağlayabilecek senaryolara baktığını bildirdi.

Koronavirüs salgını, muhtemelen Toronto Raptors'ın Kanada'ya dönüşü hariç (Mart ayından önce gerçekleşmesi beklenmiyor), ligin bu sezon ABD dışında herhangi bir maç oynamasını engelliyor.

Normal şartlarda, NBA hazırlık maçlarını Çin'de ve bazı normal sezon maçlarını Meksika ve Avrupa'da oynuyordu. Bu sezonun planlarında Paris'te oynanacak bir maç gözükse de, pandemi bu durumun iptal olmasına sebep olmuştu.

Uluslararası muhabirlerle yaptığı görüşmede Tatum, "Bunu yapabilmek sağlıklı ve güvenli hale geldiğinde, uluslararası bir hazırlık ve normal sezon maçları takvimine geri döneceğimizi tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.


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