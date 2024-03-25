NBA'den Smith Jr. ve Dunn'a uzaklaştırma cezaları!

NBA, Houston Rockets'tan Jabari Smith Jr. ve Utah Jazz'den Kris Dunn'a, sahadaki kavgaları nedeniyle uzaklaştırma cezaları verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA'den Smith Jr. ve Dunn'a uzaklaştırma cezaları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 11:53
Son güncelleme 25 Mart 2024 11:54
NBA, Houston Rockets'tan Jabari Smith Jr. ve Utah Jazz'den Kris Dunn'a, sahadaki kavgaları nedeniyle uzaklaştırma cezaları verdi.

Dunn'ın, Smith Jr. ile kavga başlatması ve yumruk atması nedeniyle iki maç, Smith'in ise kavga nedeniyle bir maç uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.

Dunn'ın cezası bugün Jazz'in Dallas Mavericks ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak ve San Antonio Spurs ile oynanacak bir sonraki maçta da forma giyemeyecek. Smith ise Rockets'ın Portland Trail Blazers ile oynayacağı maçı kaçıracak.

Smith sezonda maç başına 13,3 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarına sahipken, Dunn ise Utah adına benchten gelerek maç başına 5,3 sayı ve 3,9 asist ortalamaları yakalıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery