NBA, Houston Rockets'tan Jabari Smith Jr. ve Utah Jazz'den Kris Dunn'a, sahadaki kavgaları nedeniyle uzaklaştırma cezaları verdi.



Dunn'ın, Smith Jr. ile kavga başlatması ve yumruk atması nedeniyle iki maç, Smith'in ise kavga nedeniyle bir maç uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.



Dunn'ın cezası bugün Jazz'in Dallas Mavericks ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak ve San Antonio Spurs ile oynanacak bir sonraki maçta da forma giyemeyecek. Smith ise Rockets'ın Portland Trail Blazers ile oynayacağı maçı kaçıracak.



Smith sezonda maç başına 13,3 sayı ve 8,5 ribaund ortalamalarına sahipken, Dunn ise Utah adına benchten gelerek maç başına 5,3 sayı ve 3,9 asist ortalamaları yakalıyor.



