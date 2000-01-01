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NBA, Cuma geceki Warriors - Suns maçını erteledi!

NBA, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince, Cuma geceki Golden State Warriors - Phoenix Suns karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, ligin sağlık ve güvenlik protokolleri gereğince, Cuma geceki Golden State Warriors - Phoenix Suns karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.

Temas takibinin ardından Suns'ın, Warriors'a karşı ligin zorunlu kıldığı sekiz oyuncuya sahip olmadığı görüldü. Suns'ın dün gece Atlanta Hawks'a karşı oynaması planlanan karşılaşma da ertelenmişti.

2020-21 sezonu boyunca, KOVID-19 sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle dokuz NBA maçı ertelenmiş oldu. Cuma günkü maç ertelenmiş olsa da, Warriors bu gece Denver Nuggets ile oynamayı planlıyor.

Steve Kerr'ün takımı, üç günlük bir izinden sonra, önümüzdeki Pazartesi günü Staples Center'da son şampiyon Los Angeles Lakers ile karşılaşmak için sahaya dönecek.

Warriors'ın sezon başında 6-5'lik bir derecesi bulunurken, Suns ekibi son maçını Salı gecesi Washington Wizards'a karşı oynamıştı.


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