Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA All-Star'da Giannis başladı, LeBron bitirdi!

NBA All-Star'da LeBron James Takımı, Giannis Antetokounmpo Takımını 178-165 mağlup etti

NBA All-Star hafta sonunun son gecesinde oynanan All-Star karşılaşmasında, Team LeBron, Team Giannis'i 178-164 mağlup etti.

Maç, Giannis'in smaçlarıyla başladı ve çeyreğin orta bölümlerine doğru, Khris Middleton, ilk sefer çıktığı All-Star maçına üst üste dört üçlük isabeti bularak başladı. Çeyreğin sonlarında Dirk Nowitzki de oyuna girdi ve iki üçlük isabeti üst üste o da buldu. İlk çeyreği Team Giannis 53-37 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte maç biraz hız kazandı ve maç içi güzel hareketler gözükmeye başladı. Stephen Curry'nin yerden sektirerek verdiği alley-oop pasını Giannis Antetokounmpo'nun smaçla tamamlayışı ve Paul George'un 360 smacı, bu dakikalara damgasını vurdu. İlk yarıda Giannis 20 sayıya ulaşarak maçın en skorer ismi oldu ve Khris Middleton da 17 sayıya ulaştı. Nowitzki, bulduğu toplam üç üçlük isabetiyle 9 sayıya ulaştı. İkinci periyotta da fark azalmadı ve devreye Team LeBron 95-82 geride girdi.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA GERİ DÖNÜŞ!

Team Giannis beklenenin aksine ayağını gazdan çekmedi ve üst üste sayılar bulmayı sürdürdü. LeBron James Dwyane Wade'e, Dwyane Wade ise LeBron James'e karşılıklı alley-oop pasları attılar. Team LeBron, farkı 4 dakika kala 5'e indirmeyi başardı. Sonra Damian Lillard'ın üçlük isabetleriyle Team LeBron farkı kapattı ve hatta son periyota 132-131 üstünlükle geçtiler.

SON ÇEYREK NEFES KESTİ

Son çeyrekte Stephen Curry ve Kawhi Leonard karşılıklı basketleriyle takımlarının farkı arttırması ve kapatmasında önemli iş yaptılar. Kawhi'ın bu sürede bulduğu üç üst üste üçlük isabeti, farkı 2'ye indirdi ve maçın bitmesine 7 dakika civarı kala durum 155-153 oldu. Team LeBron'un 3 dakika kala 20-5 seri yakaladığı maçta fark 8'e çıktı. Daha sonra Team Giannis'in çok sayıda üçlük denemesi kaçınca fark kapanamadı ve karşılaşma Team LeBron lehine 178-164 sona erdi.

MVP KEVIN DURANT

Team LeBron'dan Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 2 blok performansıyla All-Star maçının MVP'si oldu.

Team LeBron'da LeBron James 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist üretti. Klay Thompson 20 sayı kaydederken Kawhi Leonard 19 sayı attı. Dwyane Wade ise 7 sayı, 2 ribaund, 4 asistle maçı tamamladı.

KAPTAN GEMİSİNİ KURTARAMADI

Team Giannis'te kaptan 38 sayı, 11 ribaund, 5 asistlik performans sergiledi. Joel Embiid 10 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Stephen Curry 17 sayı, 9 ribaund, 7 asistle katkı verdi. Dirk Nowitzki ise 4 dakikada 3'te 3 üçlük isabetiyle 9 sayı attı.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

New Orleans Pelicans'ın, organizasyon tarihin en kargaşalı sezonunun ortasında, geçtiğimiz gece genel menajeri Dell Demps'i görevden aldığı açıklandı.
Oklahoma City Thunder, Markieff Morris ile bir anlaşma yapmayı kabul ederek, playofflar için hazırlanırken forvet rotasyonuna derinlik kattı.
LeBron James, efsane oyuncu Scottie Pippen'a göre Michael Jordan ve Kobe Bryant'ta bulunan "clutch genine" sahip değil.
New Orleans Pelicans başantrenörü Alvin Gentry, Anthony Davis durumunun bir "çöplük ateşi" olduğunu söyledi.
Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, NBA All-Star haftasonunun düzenlendiği Charlotte'ta yaptığı röportajda "Türkiye'yi temsil ettiğini" söyledi.
Michael Jordan, şakayla karışık bir şekilde James Harden'ın (30 maç üst üste 30+ sayı) ve Russell Westbrook'un (üst üste 10 triple-double) son dönemde geçirdikleri tarihi serinin, altı şampiyonluk kazanmaktan daha zor olmadığını söyledi.
Damian Lillard, Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George'un bu sezon "başka bir seviyede" olduğunu söyledi.
LeBron James, takımının All-Star arasında "üstündeki basıncı azaltması" gerektiğini söyledi.
Rockets genel menajeri Daryl Morey, Golden State Warriors'ın üst üste üçüncü şampiyonluğu hedef aldığı bu yılda, geride bırakmaları gereken "en zorlu rakibin" Houston olduğuna inandığını söyledi.
Denver Nuggets koçu Michael Malone, Isaiah Thomas'ın bu sezon bir maç bile oynamamasına rağmen Nuggets üzerindeki etkisini ve liderliğini övdü.
NBA'in, Anthony Davis'i "ayarttığı" için Milwaukee Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'e 25.000 dolar para cezası verdiği bildirildi.
Philadephia 76ers genel menajeri Elton Brand, Los Angeles Lakers'ın Magic Johnson'la Ben Simmons'ın görüşmesi için izin isteme niyetiyle kendilerini aramaları sebebiyle, Magic'ten özür dilediğini söyledi.
Russell Westbrook, dün gece Portland Trail Blazers'a karşı yaptığı 10. üst üste triple-double'ıyla, Wilt Chamberlain'ın 1968'deki rekorunu kırmasıyla ilgili "İnanılmaz bir an" ifadesini kullandı.
Jeremy Lin'in, Atlanta Hawks ekibi kontratını ödeyip serbest bıraktığında Toronto Raptors'la anlaşmasının beklendiği açıklandı.
Jeremy Lin'in, Atlanta Hawks ekibi kontratını ödeyip serbest bıraktığında Toronto Raptors'la anlaşmasının beklendiği açıklandı.
John Wall, sakatlıklarla oynama girişimlerinin sonunda Aşilini koparmasıyla sonucunu verdiğini söyledi.
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, dün gece Dwyane Wade'in ORACLE Arena'ya son kez gelişi sonrası, kendisine "Bırakmak istediğine emin misin?" diye sorduğunu söyledi.
New York Knicks, sezonluk bilet sahiplerine biletlerini yenilemek için web sitesinde kullandığı tanıtım görselinde Kevin Durant'i kullanınca, tepki gördü.
Los Angeles Lakers başkanı Magic Johnson, New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis için yaptığı görüşmelerde kötü niyetle çalıştığını söyledi.
Jayson Tatum, takas son tarihinden "canlı" çıktı ve halen bir Boston Celtics bir üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal