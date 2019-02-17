NBA All-Star'da Giannis başladı, LeBron bitirdi!

hafta sonunun son gecesinde oynanan All-Star karşılaşmasında,178-164 mağlup etti.Maç, Giannis'in smaçlarıyla başladı ve çeyreğin orta bölümlerine doğru, Khris Middleton, ilk sefer çıktığı All-Star maçına üst üste dört üçlük isabeti bularak başladı. Çeyreğin sonlarında Dirk Nowitzki de oyuna girdi ve iki üçlük isabeti üst üste o da buldu. İlk çeyreği Team Giannis 53-37 önde tamamladı.İkinci çeyrekte maç biraz hız kazandı ve maç içi güzel hareketler gözükmeye başladı. Stephen Curry'nin yerden sektirerek verdiği alley-oop pasını Giannis Antetokounmpo'nun smaçla tamamlayışı ve Paul George'un 360 smacı, bu dakikalara damgasını vurdu. İlk yarıda Giannis 20 sayıya ulaşarak maçın en skorer ismi oldu ve Khris Middleton da 17 sayıya ulaştı. Nowitzki, bulduğu toplam üç üçlük isabetiyle 9 sayıya ulaştı. İkinci periyotta da fark azalmadı ve devreye Team LeBron 95-82 geride girdi.Team Giannis beklenenin aksine ayağını gazdan çekmedi ve üst üste sayılar bulmayı sürdürdü. LeBron James Dwyane Wade'e, Dwyane Wade ise LeBron James'e karşılıklı alley-oop pasları attılar. Team LeBron, farkı 4 dakika kala 5'e indirmeyi başardı. Sonra Damian Lillard'ın üçlük isabetleriyle Team LeBron farkı kapattı ve hatta son periyota 132-131 üstünlükle geçtiler.Son çeyrekte Stephen Curry ve Kawhi Leonard karşılıklı basketleriyle takımlarının farkı arttırması ve kapatmasında önemli iş yaptılar. Kawhi'ın bu sürede bulduğu üç üst üste üçlük isabeti, farkı 2'ye indirdi ve maçın bitmesine 7 dakika civarı kala durum 155-153 oldu. Team LeBron'un 3 dakika kala 20-5 seri yakaladığı maçta fark 8'e çıktı. Daha sonra Team Giannis'in çok sayıda üçlük denemesi kaçınca fark kapanamadı ve karşılaşma Team LeBron lehine 178-164 sona erdi.Team LeBron'dan Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 2 blok performansıyla All-Star maçının MVP'si oldu.Team LeBron'da LeBron James 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist üretti. Klay Thompson 20 sayı kaydederken Kawhi Leonard 19 sayı attı. Dwyane Wade ise 7 sayı, 2 ribaund, 4 asistle maçı tamamladı.Team Giannis'te kaptan 38 sayı, 11 ribaund, 5 asistlik performans sergiledi. Joel Embiid 10 sayı, 12 ribaund ile double-double yaptı. Stephen Curry 17 sayı, 9 ribaund, 7 asistle katkı verdi. Dirk Nowitzki ise 4 dakikada 3'te 3 üçlük isabetiyle 9 sayı attı.