Nash, Joe Harris'in son durumu hakkında bilgi verdi

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Joe Harris'in ayak bileği ameliyatından sonraki rehabilitasyon sürecinde ne durumda olduğunu açıkladı.



Nash, Harris hakkında şunları söyledi:



"Bazı alanlarda biraz daha hız kazandı. Bu konuda pek konuşmak istemem, çünkü doktor ben değilim ve yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Arada sırada hızlandığı ve küçük aksilikler yaşadığı oldu.



Lakin pozitif kalmaya ve rehabilitasyon sürecinde tüm bunların üstesinden gelmeye çalışıyor. Bence ilerleme kaydediyor. Ama henüz yüksek yoğunluklu bir çalışma yapmaya hazır olduğu söylenemez."



Harris geçtiğimiz Kasım ayında sol ayak bileğindeki "eklem faresini" çıkarmak için artroskopik bir ameliyat geçirmişti ve başlangıçta dört ila sekiz haftalık bir süreyi kaçırması planlanıyordu.



Nets'in keskin nişancısı en son 14 Kasım'da Oklahoma City Thunder'a karşı forma giymişti ve bıçak altına yatmadan önceki altı maçı kaçırmıştı.



Harris bu sezon 14 maçta forma giymiş ve %46.6 üçlük isabetiyle 11.3 sayı ortalaması tutturmuştu.



