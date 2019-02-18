İtalya Serie A'da 24. haftada Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmayı 25 şutla tamamlayan Napoli, aradığı golü bulamadı ve Torino ile 0-0 beraber ekaldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli 53 puanla lider Juventus'un 13 puan gerisinde kaldı. Torino'nun puanı ise 35 oldu.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmayı 25 şutla tamamlayan Napoli, aradığı golü bulamadı ve Torino ile 0-0 beraber ekaldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli 53 puanla lider Juventus'un 13 puan gerisinde kaldı. Torino'nun puanı ise 35 oldu.
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