Napoli başkanından Cavani, Benzema ve Di Maria açıklaması!

Teknik direktörlük koltuğuna Carlo Ancelotti'yi getirene başkantransfer hakında konuştu.Büyük bir transfer yapması beklenen Napoli'de transferler hakkında konuşan Aurelio De Laurentiis, ''Gazetelerde yazan her şeye inanamayız çünkü çok yalan haber var. Di Maria ve Benzema haberleri yanlış mesela. Neden yaşlı iki futbolcu transfer edelim ki?'' dedi ve söylentilere son noktayı koydu.Aurelio De Laurentiis, Napoli'nin eski futbolcusu Edinson Cavani hakkında da konuşurken ''Cavani, her iki ayda 20 milyon Euro kazanıyor. Harika bir futbolcu ama o maaşı karşılayacağımızı sanmıyorum. Eğer Cavani maaşının yarısında indirime giderse o zaman harika olur.'' dedi.Diğer transfer söylentilerini de değerlendiren İtalyan başkan, ''Falcao? Artık gol bile atamıyor! Yalan haber!'' şeklinde konutşu.