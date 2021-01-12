Nagelsmann: 'Sadece goller Sörloth'a yardım eder'

Alexander Sörloth, RB Leipzig'le ligdeki ilk golüne Dortmund karşısında ulaştı. Teknik direktör Nagelsmann oyuncusunu değerlendirdi.



Aynı zamanda Matthaus da, Sörloth'un uyum süreci üzerine açıklamalarda bulundu.



"HENÜZ İSTEDİKLERİNİ YAPAMADI"



Nagelsmann forvet oyuncusu için; "3-1 yenildiğimiz için mutlu bir gün değildi ancak yine de Sörloth'un ilk golünü atması çok önemliydi. O henüz burada yeni bir isim ve tam olarak istediği işleri yapamadı. Sadece goller atması ona yardımcı olacaktır." sözlerini sarf etti.



MATHAUS: "ONA İYİLİK YAPMIYORSUNUZ"



Alman futbol efsanesi ve yorumcu Matthaus, Sörloth için yaptığı yorumda; "Sörloth'la Haaland'ı karşılaştırınca ona iyiilik yapmıyorsunuz. Goller her zaman bir forvetin özgüveni için önemlidir. İlk adımı attı, umarım ikinci ve üçüncü adımlar da onu takip eder. Umarım gelecekte istediği performansı gösterir." dedi.



Ligde çıktığı 14 maç sonunda 1 golü olan Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde de tek golünü Başakşerhi karşısında kaydetti.



