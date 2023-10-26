Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, Philadelphia 76ers başkanı Daryl Morey'e, James Harden'ın geleceğine karar vermek için Joel Embiid'in tavsiyesini dinlemesini önerdi.



Harden'ın takımdan ayrılmak istemesiyle ilgili Philadelphia'da süregelen durum hakkında yorum yapan Myers, Morey'e Embiid'in ne istediğini sormasını ve isteğini yerine getirmesini tavsiye etti:



"Ben olsaydım Steph Curry'ye ya da Joel Embiid'e gidip 'Peki sen ne istiyorsun?' diye sorardım. Benim sorumluluğum, takımımın en iyi oyuncusuna gidip bunu sormaktır. İstemiyorsa, konuşma bitmiştir. Bu konunun sinir bozucu kısmı, her şeyin gözümüzün önünde gerçekleşiyor olması."



Myers, 2019'da Kevin Durant'i serbest oyuncu olarak imza atmaya zorlamak yerine, yıldız oyuncunun Brooklyn Nets ile imza-ve-takas anlaşması yapmasını sağlamış ve bu da takıma sonrasında takasla Andrew Wiggins'e dönüşen D'Angelo Russell'ı kazandırmıştı.



