Mustafa Cengiz'den Ali Sami Yen ve Seba'ya ziyaret

SÜLEYMAN SEBA'NIN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Galatasaray Kulübü'nün 113'üncü kuruluş yılı etkinlikleri, başkan Mustafa Cengiz'in kurucu başkan Ali Sami Yen'i kabri başında ziyaret etmesiyle başladı.Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz'e, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Ne mutlu bize ki kurucumuz çok değerli büyük insan Ali Sami Yen'i hayırla andıktan sonra yine bu toprakların yetiştirdiği ve bu topraklara ait değerli bir camianın ve değerli rakibimizin mezarını ziyaret edip onun için hep birlikte dua okuduk. Buradaki bütün gördüğünüz Galatasaraylı taraftarlarla birlikte burada dua ettik" dedi.Ardından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın kabrini de ziyaret eden başkan Mustafa Cengiz, "Sevgili Süleyman Seba'yı tanıma ve tanışma onuruna nail olmuştum. Çok değerli ve çok beyefendi bir insandı, İstanbul beyefendisiydi. Beşiktaşımıza yakışır bir başkandı. Kendisine hem Türk sporuna verdiği katkılar hem de Beşiktaş'a verdiği katkılar için tekrar hayırla anıyor, hayırla yad ediyorum. Bu toprakların takımları olarak Beşiktaşımız, Fenerbahçemiz, Kayserisporumuz, Mardinspor'dan Edirnesporumuza bütün takımlarımıza kardeşlik dostluk barış içinde kıyasıya ölümüne bir mücadele ama fair play içinde ama mertlik ama dürüstlük içinde bir yarış diliyorum. Bu vesileyle çok değerli insan Süleyman Seba'yı da anıyorum. Ona da gani gani rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.