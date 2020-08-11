Mustafa Cengiz: 'Arda büyük bir incelik yaptı'

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşmasında gündeme dair değerlendirmeler yaparken, Arda Turan transferi sürecinde yaşananları duyurdu"Fikir ayrılığı, meşhur. Ben orada dedim ki, Galatasaray'da transfer nasıl yapılır. Ben ne takım otobüsüne binerim. Beni hayatımda 1 kere soyunma odasına soktu, kötü oldum, prim dediler, bir daha tövbe dedim. Ben hiç girmem, karışmam. Ehline bırakırım, işin ehli var. Scout ekibi araştırır, teknik heyete gelir, teknik heyet başvurur, 10-20 tane futbolcu şunlar şunlar, hangisi uygun, bakarız. 38 futbolcu transfer ettik. Arda Turan olayında ne fikir değişti, anlattım.""Bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Usüle uygun değil. Bir işe bakarsınız, usüle uygun mu, sonra esasa geçersiniz. Bana sosyal medya ya da dolaylı yolda yapılacak baskıyı kabul etmem. Ya istifa ya al derseniz, istifa ederim""İkincide iş değişti. Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Budur. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. İleride atarım inşallah ya da anlatmam, kavga çıkmasın. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek""Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme.' dedim."