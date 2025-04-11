Muş'ta satranç grup birinciliği müsabakası sona erdi

Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muş'ta satranç grup birinciliği müsabakası sona erdi
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11 Nisan 2025 17:06
Muş'ta Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları satranç grup birinciliği tamamlandı.

Spor salonunda yıldızlar, küçükler ve gençler kategorilerinde düzenlenen müsabakaya, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Ardahan, Rize, Artvin ve Muş'tan 200 sporcu katıldı.

Final karşılaşmalarıyla sona eren müsabakada üç kategoride dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü kapsamında sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gazetecilere, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporcuları en güzel şekilde ağırladıklarını belirten Taşdemir, "Kazanan dostluk ve kardeşlik oldu. Bundan sonraki süreçte de birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız. Burada birinci olan gençler, Türkiye finaline gidecek." dedi.

Müsabakaya Rize'den katılan Ulaş Utkan Durmuş ise "İlk kez Muş'a geldim. Yemekleri, coğrafyası, konakladığımız yurdu çok beğendim. Malazgirt'i ve Muş'un tarihi yerlerini gezme fırsatı yakaladık. Her şey çok güzeldi." diye konuştu.

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