Morutan'a Erden Timur engeli!

Galatasaray, geçen sezon büyük umutlarla Romanya'dan transfer ettiği Olimpiu Morutan'ı Demir Grup Sivas'a kiralık gönderecekti.Ancak Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, araya girdi ve taraftar tepkisini gerekçe göstererek, geçmişte Sivasspor ile Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a karşı sergilediği tutumdan dolayı oyuncunun Sivasspor'a gitmesine engel oldu.Çalımbay, geçtiğimiz günlerde Rumen 10 numara hakkında, "Biz Morutan'ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamptaydık, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu.Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.