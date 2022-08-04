Morutan'a Erden Timur engeli!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Demir Grup Sivasspor ile teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın geçmişte Galatasaray'a karşı yaklaşımlarını gerekçe göstererek Olimpiu Morutan transferini iptal ettirdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Morutan'a Erden Timur engeli!
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04 Ağustos 2022 10:58
Galatasaray, geçen sezon büyük umutlarla Romanya'dan transfer ettiği Olimpiu Morutan'ı Demir Grup Sivas'a kiralık gönderecekti.

Ancak Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, araya girdi ve taraftar tepkisini gerekçe göstererek, geçmişte Sivasspor ile Rıza Çalımbay'ın Galatasaray'a karşı sergilediği tutumdan dolayı oyuncunun Sivasspor'a gitmesine engel oldu.

RIZA ÇALIMBAY'DAN MORUTAN AÇIKLAMASI

Çalımbay, geçtiğimiz günlerde Rumen 10 numara hakkında, "Biz Morutan'ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamptaydık, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu.

Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı. 

 
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