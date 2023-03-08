Monchi: 'Düzeleceğimizi bilsem istifa ederim'

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam takımın bu sezonki kötü gidişatıyla ilgili sözlerine başlayarak "Açıkçası çok zor bir durumdayız. Sevilla Sportif Direktörü olarak gördüğüm en kötü sezonu geçiriyoruz. Sahip olduğum hisleri değiştirmek için tutunacak bir dal bulmak çok zor. Ayağa kalkmalıyız, dişlerimizi sıkmalıyız ve nerede hata yaptığımızı kabul etmeliyiz. Kritik bir durumdayız ve işleri tersine çevirmeliyiz." diye konuştu.



"ÇOK FAZLA ACI ÇEKİYORUM"



Monchi geçmişteki başarıların şuanki durumu düzeltemeyeceğinin bilincinde olmaları gerektiğini söyleyerek, "Kişisel olanı, profesyonel olandan ayırt etmek, benim gibi tutkulu bir insan için için zor. Bu kulüple olan ilişkim, iş ilişkimin ötesinde. Bu durum beni o kadar çok etkiliyor ki, çok fazla acı çekiyorum. Çok endişeliyim, üzgünüm ve bu sezonki durumumuzdan ötürü yaralıyım. Ayağa kalkmamız şart. Geçmişteki başarılarım hakkında konuşabilirim ama bugünü düzeltmemize yaramaz." ifadelerini kullandı.



"ÇÖZÜM İSTİFAMSA HEMEN EDERİM"



Takımın düzelmesi için istifayı da düşündüğünü söyleyen Monchi, "Sevilla'nın bu durumdan kurtulması için çözümün benim istifam olduğunu bilsem hemen ederim. Ancak, şimdi gitmem korkakça olur. Ben korkak biri değilim. Şimdi ayrılmam, Sevilla'ya daha çok zarar verir. Gitmemi isteyenlerin olduğunu biliyorum. Her zaman gitmemi isteyen birileri vardır. Bence şu an yapılacak en iyi şey kalmak ve Sevilla'yı bu durumdan kurtarmak. Sonra neler olacağını göreceğiz." sözlerini kullandı.



"BEN AYNI İSTEKLE ÇALIŞIYORUM"



En çok taraftarı üzdüklerini bilmenin acı verdiğini söyleyen Monchi "Ben, geçmişteki aynı kişiyim. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Aynı istekle çalışıyorum. Bugüne kadar birçok kez haklı çıkan taraf oldum ama insanım, bu kez yanılıyor olabilirim. İntikam almak için bir kinim ya da isteğim yok. Bugüne kadar yaşadığım en iyi şey, Sevilla taraftarını mutlu etmek. Yaşadığım en büyük acı ise Sevilla taraftarlarının, benim kararlarım yüzünden acı çektiğini, zor zamanlar geçirdiğini bilmek." diye konuştu.



"SAMPAOLI İYİ SONUÇLAR ALACAK"



Şilili teknik adam Sampaoli'nin duyumuyla ilgili ise İspanyol futbol adamı, "Jorge Sampaoli ile normal bir toplantı yaptık. Durumu analiz etmek, nerede yanlışlar yaptığımızı bulmak için konuştum. Çalışmalarına ve oyuncularına sonuna kadar güveniyor. Biz de öyle... Sampaoli, kısa süre içerisinde iyi sonuçlar almaya başlayacak." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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