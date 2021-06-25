Monaco, Uğurcan Çakır transferi için ısrarcı

Fransa Ligi takımlarından Monaco, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor ile görüşmelerini sürdürüyor.

Abone Ol
Monaco, Uğurcan Çakır transferi için ısrarcı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2021 10:28
Uğurcan Çakır'ın transferi için Monaco ile Trabzonspor arasındaki pazarlık devam ediyor.

İsmi pek çok Avrupa kulübü ile anılan Uğurcan Çakır için en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulüp, milli eldiven için Trabzonspor'a 15 milyon euro teklif etti.

Ancak Trabzonspor, Uğurcan'ı satmak için en az 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken Monaco cephesinin fiyat yükseltmesi bekleniyor.

25 yaşındaki eldiven, EURO 2020 Grup maçlarında en fazla kurtarış yapan kaleci olmuştu.

Mert Günok hamlesi

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.