Uğurcan Çakır'ın transferi için Monaco ile Trabzonspor arasındaki pazarlık devam ediyor.



İsmi pek çok Avrupa kulübü ile anılan Uğurcan Çakır için en ciddi teklifi Monaco yaptı. Fransız kulüp, milli eldiven için Trabzonspor'a 15 milyon euro teklif etti.



Ancak Trabzonspor, Uğurcan'ı satmak için en az 20 milyon euro'luk bir teklif bekliyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ederken Monaco cephesinin fiyat yükseltmesi bekleniyor.



25 yaşındaki eldiven, EURO 2020 Grup maçlarında en fazla kurtarış yapan kaleci olmuştu.



Mert Günok hamlesi



Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılması durumunda Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den eski öğrencisi Mert Günok'u kadrosuna katmaya çalışacak.



